Calciomercato Juventus: in arrivo un giovane trequartista argentino. Ecco chi sarà il nuovo colpo messo a segno da Fabio Paratici.

Il calciomercato di gennaio è oramai entrato nel rush finale. La Juventus, oltre a perfezionare lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa con il Paris Saint-Germain, potrebbe mettere a segno altri colpi di contorno. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dall’Argentina.

Calciomercato Juventus, in arrivo un giovane argentino

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Fabio Paratici avrebbe chiuso l’operazione per portare a Torino Enzo Barrenechea, centrocampista scuola Newell’s Boys. il giocatore, secondo quanto raccontato dal noto quotidiano sportivo, si troverebbe già in Italia. Il 18enne, che in estate era stato acquistato dagli svizzeri del Sion con la sapiente regia della Juventus, ora dovrebbe quindi essere tesserato dalla Primavera.

Si tratta di un centrocampista centrale dotato di un’ottima tecnica e che ha stupito tutti per la sua personalità. Barrenechea è molto bravo anche nello sfruttare la sua fisicità, grazie ai suoi 186 centimetri di altezza. Il classe 2001 fa parte per di più della nazionale Albiceleste Under 20 e condivide la stessa origine di un altro juventino. Infatti viene dalla provincia di Cordoba, proprio come Paulo Dybala. In Argentina viene considerato viene considerato un vero e proprio crack. La speranza di Paratici è che possa dimostrare il suo valore con la maglia bianconera.

