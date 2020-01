Inter-Cagliari, che polemiche: rosso Lautaro, Conte non parla

Inter-Cagliari è stato un match davvero incandescente. I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 e l’arbitraggio di Manganiello ha fatto andare sulle furie Conte.

La partita ha visto l’Inter andare in vantaggio nel primo tempo grazie all’ennesima perla di Lautaro Martinez. Ma nella ripresa il Cagliari non ha mollato e a 12 minuti dalla fine ha trovato il pareggio con Nainggolan, l’ex che proprio in estate i nerazzurri hanno ceduto poiché non rientrava nei piani del club.

Un episodio però di avere grandi straschichi ed è stato lo scontro tra Lautaro Martinez e l’arbitro, che ha portato al rosso per il giocatore argentino. Dopo un presunto fallo non fischiato, infatti, l’attaccante argentino ha iniziato a protestare vivacemente con il direttore di gara, che alla fine lo ha spedito sotto la doccia.

Inter-Cagliari: il silenzio di Conte

Un finale rovente al quale si è aggiunto un altrettanto bollente dopo gara. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, arrabbiato probabilmente per l’arbitraggio, non ha parlato alle televisioni e neppure in conferenza stampa. Nemmeno i giocatori hanno parlato in zona mista, tranne il capitano Handanovic.

Non mancheranno insomma le polemiche, così come il dibattito tra i tifosi che sta infiammando i social network. Un pareggio che rischia di far perdere altro terreno all’Inter nella lotta per lo scudetto nel caso in cui la Juventus questa sera riuscirà a fare risultato al San Paolo contro il Napoli.

E problemi in vista per Conte, che rischia di perdere Lautaro Martinez per più di una giornata. Decisivo sarà il referto dell’arbitro per determinare le giornate di stop.

