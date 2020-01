Mancano poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Juventus, posticipo domenicale in serie A che sarà molto importante per i bianconeri.

L’Inter infatti oggi ha pareggiato per 1-1 contro il Cagliari e questo vuol dire che la Juve potrebbe allungare al comando della classifica in caso di successo sul campo dei partenopei. Missione che non si preannuncia comunque semplice, specie se la squadra di Gattuso ripeterà la prestazione che ha fatto in Coppa Italia contro la Lazio.

LEGGI ANCHE –>> Napoli-Juventus, che accoglienza per i bianconeri! Polemica sui social

Napoli-Juventus, Gattuso perde un titolare

Attraverso il suo profilo Twitter il Napoli ha annunciato il forfait in extremis di un giocatore, vale a dire il colombiano Ospina. Il portiere è stato infatti colpito da un virus influenzale e dunque contro la Juventus non giocherà. Al suo posto Gattuso manderà in campo Meret.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK