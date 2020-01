Juventus, polemiche social per un articolo su Kurzawa

Sta facendo discutere parecchio il possibile passaggio di Kurzawa alla Juventus. E ancor di più il suo profilo descritto dalla Gazzetta dello Sport.

Il pezzo in questione parla della carriera fatta di alti e bassi del giocatore francese, che a volte non è stato fortunato perché fermato da infortuni, in altri casi invece si sottolinea come il suo stile di vita non sia stato sempre consono a quello di un atleta professionista.

Tanti supporters bianconeri hanno replicato su Twitter al pensiero espresso sul giocatore francese. “Incredibile, l’opera di demolizione è cominciata prima ancora che firmi…” dice Dade7373. E Giuseppe aggiunge: “Solo a Milano le rotative riescono a stampare questi scoop”.

Domenico invece scrive su Twitter: “quando si parla di Juve subito a cercare le cose negative eh?!”. E poi tanti altri messaggi polemici nei confronti della rosea.

Calciomercato Juventus: scambio con il Psg vicino

La trattativa con il Psg ancora non è chiusa ma potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Ormai da giorni si parla di questo scambio alla pari tra la Juventus e la capolista della Ligue1. A Torino arriverebbe il terzino sinistro Kurzawa, mentre nella capitale francese finirebbe Mattia De Sciglio. Uno scambio sulla base dei 25 milioni di euro, questa la valutazione dei due giocatori. Che senza dubbio cambiando casacca potrebbero trovare più spazio in campo.

