Juan Cuadrado durante Napoli Juventus nel secondo tempo potrebbe aver colpito il pallone con la mano in area: era calcio di rigore? Tifosi scatenati.

Il possibile fallo di mano di Juan Manuel Cuadrado durante il secondo tempo di Napoli Juventus sta facendo letteralmente infuriare i tifosi dei partenopei che, dopo essere passati in vantaggio con Zielinski, non sembrano aver pace per il presunto calcio di rigore che avrebbero potuto ottenere.

Era davvero penalty quel presunto fallo del colombiano all’interno della propria area di rigore? L’arbitro ha giudicato tutto regolare così come il silent check del VAR ha dato l’ok per proseguire senza alcun provvedimento disciplinare o interruzione di gioco. Ma i tifosi non ci stanno.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Pagelle Napoli Juventus, i voti: Higuain la grande sorpresa

Cuadrado fallo di mano Napoli Juventus: era rigore?

I tifosi non si danno pace anche durante Napoli Juventus: sui social, su Twitter in particolare, l’ironia è pungente. Abbiamo preso qualche Tweet su tutti dei tifosi ma davvero su Internet si sta scatenando un vero e proprio putiferio.

Nonostante la decisione arbitrale ed il silent check del VAR abbiano dato esito negativo, questo non basta a fermare il comune retro pensiero secondo il quale i bianconeri avrebbero i favori degli arbitri.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Video Gol Zielinski Napoli Juventus: erroraccio della difesa bianconera

#Cuadrado gioca a pallavolo in area ma per l’arbitro è tutto regolare, al #Var dormono o fanno finta di dormire, poi si lamentano quando dicono che hanno un regolamento a parte #NapoliJuventus — Fede®i ©o (@Fredy19N26) 26 gennaio 2020

Cara @AIA_it si potrebbe avere la registrazione dei dialoghi del #var al momento del fallo di mano evidente di #cuadrado #NapoliJuve per dire? In ottica di trasparenza — Giuseppe Hasson (@GiuseppeHasson) 26 gennaio 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK