Video Gol Zielinski Napoli Juventus: erroraccio della difesa bianconera

Vantaggio degli uomini di Gennaro Gattuso che porta in vantaggio il Napoli sulla Juventus. Tiro di Insigne molto potente da fuori area, Szczesny smanaccia ma la respinta non è delle migliori anche se non era semplice, sul rimpallo però si avventa come un falco Zielinski che porta in vantaggio gli uomini di casa. E’ 1-0, i bianconeri sono sotto.

Maurizio Sarri ritorna per la seconda volta da ex tanto amato quanto odiato dai tifosi partenopei dopo il suo discusso addio alla formazione di proprietà del patron Aurelio De Laurentiis. I fischio sono stati ovviamente all’ordine del giorno da parte di tutto lo stadio San Paolo che, tuttavia, ha riservato ad un calciatore un trattamento, se possibile, ancora peggiore.

Stiamo parlando di Gonzalo Higuain, il quale anche durante tutto il riscaldamento è stato fischiato letteralmente ad ogni tocco del pallone. Il Pipita è considerato da una buona parte della tifoseria un vero e proprio traditore per quello che è stato considerato da parte di tutta la tifoseria.

Insomma, nel bene e nel male entrambi non potranno mai essere un giocatore ed un allenatore qualunque, come è giusto che sia del resto. Staremo a vedere se i nuovi acquisti riusciranno, nel corso del tempo, così come Gennaro Gattuso, a far sentire meno la mancanza in termini di carisma e personalità, i due partenti.

