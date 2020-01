Pagelle Napoli Juventus, i voti: Higuain la grande sorpresa

Pagelle Napoli Juventus, tutti i voti della partita dei bianconeri: Gonzalo Higuain era il grande ex tanto atteso, come ha giocato? Le valutazioni.

Ecco le pagelle di Napoli Juventus, con tutti i voti della partita: come hanno giocato i calciatori bianconeri che sono scesi in campo questa sera allo stadio San Paolo, che per l’occasione era più gremito che mai?

Szczesny 5

Cuadrado 4.5

Bonucci 5

De Ligt 5.5

Alex Sandro 5

Bentancur 5

Pjanic 5.5 (49′ Rabiot 5)

Matuidi 5 (70′ Bernardeschi 6)

Dybala 5 (70′ Douglas Costa 6)

Higuain 4.5

Ronaldo 6

Pagelle Napoli Juventus voti: Higuain la sorpresa

Gonzalo Higuain è stato fischiato pesantemente e molto a lungo durante Napoli Juventus questa sera allo stadio San Paolo. I bianconeri quest’oggi hanno avuto non poche difficoltà contro i partenopei allenati da Gennaro Gattuso, i quali sono stati davvero equilibrati in campo non lasciando spazi di manovra alla Vecchia Signora.

In particolar modo i centrocampisti hanno avuto parecchie difficoltà nel fare gioco, complice una pressione davvero ottimale ed eccellente di Demme su tutti, il vero e proprio uomo in più degli azzurri. Arrivato in questa sessione di calciomercato di gennaio, il ragazzo si sta davvero mettendo in mostra e nei voti di Napoli Juve il suo è senz’altro molto alto: è il man of the match per i partenopei, al netto del risutato finale.

Per quanto concerne, invece, la difesa dei bianconeri sicuramente De Ligt e Bonucci hanno dimostrato di essere un’ottima coppia di centrali, molto solida, ma che allo stesso tempo non è ancora ottimale: i meccanismi, insomma, devono essere oliati ancora meglio di quanto sono ora.

Insomma, nelle pagelle Napoli Juventus che potete vedere sopra avrete a disposizioni tutti i voti e le nostre valutazioni in numeri dei bianconeri che sono scesi in campo: siete d’accordo oppure no con le nostre opinioni?

