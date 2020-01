Oggi è il giorno di Napoli Juventus. E già dall’accoglienza riservata ai bianconeri si capisce che non sarà una partita come le altre.

L’attesa per Napoli Juventus è oramai quasi terminata. Oggi alle ore 20:45 allo stadio San Paolo ci sarà il fischio d’inizio del match. La sfida però, in un certo senso, sembra essere già iniziata. I bianconeri infatti sono arrivati ieri nella città partenopea. E il tutto è stato davvero a dir poco particolare e originale.

Napoli Juventus, che accoglienza per i bianconeri: sui social è polemica

La squadra piemontese, che stanotte ha dormito all’Hotel Parker, è arrivata su un bus senza colori sociali, ma comunque scortato dalla polizia. L’obiettivo era quello di provare a passare inosservati. Al di fuori dell’albergo era però comunque presente un gruppo di tifosi napoletani, che non hanno risparmiato insulti e fischi alla Juventus e a Maurizio Sarri. E quanto accaduto ha immediato scatenato reazioni e polemiche nel mondo dei social network.

“Ogni anno devono arrivare con questa ridicola sceneggiata 2000 pattuglie, sirene a go-go, ma poi parlano di anonimato“: questo il commento più diffuso dei tifosi napoletani, che non ci stanno a essere attaccati e a finire nel mirino della critica per l’ennesima volta. Immediata però è stata la replica del popolo juventino: “La Juve arriva a Napoli con un autobus senza simboli e con la scorta. Per fortuna la lotta scudetto non coinvolge i partenopei, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere“. Insomma, piccola frecciata agli storici rivali. Napoli Juventus, in fondo, è davvero già cominciata. Ancora prima delle ore 20:45 e del fischio d’inizio.

