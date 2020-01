Napoli Juventus streaming diretta live: ecco come seguire la partita che andrà in scena stasera tra bianconeri e partenopei.

Il grande giorno è finalmente arrivato e l’attesa sta oramai per finire. Oggi, allo stadio San Paolo, andrà in scena Napoli Juventus, posticipo di questa 21wsima giornata di Serie A, che sta caratterizzando questo fine settimana. I bianconeri andranno quindi a far visita ai partenopei, in grande difficoltà in campionato ma rilanciati dal passaggio del turno in Coppa Italia.

Napoli Juventus streaming diretta live: come seguire la partita online

Napoli-Juventus sarà trasmesso in esclusiva da Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, e Sky Sport. Per gli abbonati alla tv satellitare ci sarà però la possibilità di seguire il match anche in streaming grazie a Sky Go, visibile su pc collegandosi al sito della piattaforma, ma anche su smartphone, tablet e altri dispotivi abilitati con l’applicazione scaricabile sia su Ios che su Android. Un’altra alternativa è rappresentata sicuramente dall’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti proposti, tra cui anche quello giornaliero.

Insomma, le possibilità per seguire la grande sfida dello stadio San Paolo, il cui fischio d’inizio è finito alle ore 20:45, sono davvero molteplici. Una partita il cui il grande atteso è senza alcun dubbio Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus tornerà per la prima volta a Napoli da avversario. Quale sarà l’accoglienza per lui? Lo stesso tecnico ha toccato l’argomento nella conferenza della vigilia: “I fischi sarebbero una dimostrazione di affetto”. Insomma, non resta che mettersi comodi e godersi spettacolo ed emozioni.

