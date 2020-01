Calciomercato Juventus: la società bianconera avrebbe messo gli occhi su un giovane attaccante inglese. Ecco di chi si tratta.

Uno sguardo a un futuro nemmeno troppo lontano. Potrebbe essere definito quasi in questo modo il calciomercato di gennaio della Juventus. I bianconeri infatti starebbero pensando a qualche colpo in entrata per il futuro. Uno dei nomi potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra. Di chi si tratta?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, in arrivo un altro di Ronaldo?

Calciomercato Juventus, un nuovo arrivo dall’Inghilterra?

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano britannico ‘Daily Mail’, i piemontesi avrebbero messo gli occhi su Troy Parrott. L’irlandese, che è cresciuto nel vivaio del Tottenham, ha già debuttato in prima squadra in una partita di FA Cup. L’esordio è arrivato anche con la maglia della nazionale maggiore. Tutto questo nonostante la giovane età. La punta è infatti un classe 2002. Insomma, un giocatore dal futuro a dir poco assicurato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, in arrivo un giovane dall’Argentina?

Ed è probabilmente anche per questo che, sempre secondo quanto raccontato dal conosciuto tabloid, gli Spurs non vorrebbero privarsi di uno dei loro talenti più importanti. Anzi l’idea degli inglesi sarebbe quella di cederlo in prestito al Charlton per farsi le ossa e per poi dargli piena fiducia e concedergli una chance in prima squadra dalla prossima stagione. Tutto appare in salita per la Juventus, che dovrebbe comunque provare a fare un tentativo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK