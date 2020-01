Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Paquetà con il Milan

Calciomercato Juventus, si ragiona a uno scambio Bernardeschi-Paquetà con il Milan. C’è poco tempo per chiudere ma le trattative sono in corso.

Negli ultimi giorni di calciomercato invernale potrebbe essere portato a termine uno scambio clamoroso tra Juventus e Milan, con protagonisti Bernardeschi e Paquetà. Tutti e due i calciatori sono attualmente scontenti: Bernardeschi con Sarri non sta mai trovando spazio nel 4-3-3 e quando ha giocato l’allenatore ultimamente lo ha impiegato da interno di centrocampo. Paquetà con l’arrivo di Ibrahimovic e il passaggio al 4-4-2 è scomparso dai radar di Pioli. Nell’ultima partita contro il Brescia ha chiesto di non essere convocato e così si sta cercando una sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Bundesliga

Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Paquetà: le ultime

Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, l’idea dello scambio è venuta proprio al Milan, in cerca di una sistemazione per il brasiliano. Alla Juventus non sono convinti di privarsi di Bernardeschi, ma stanno valutando tutte quelle operazioni di calciomercato che potrebbero portare a delle plusvalenze. I colloqui proseguono, il tempo è poco e ci sono parecchi dettagli da sistemare, ma con questo scambio tutti e due i calciatori potrebbero avere nuove motivazioni.

Su Twitter il giornalista Giovanni Capuano è convinto che a guadagnarci in caso di scambio sarebbe il Milan. I tifosi della Juventus sui social sono perplessi sull’operazione, per i più sarebbe uno scambio dettato solo dalla necessità di fare ancora plusvalenze. Anche perché ancora non si è capito Sarri quale modulo vuole scegliere: serve un trequartista o esterni d’attacco, o soprattutto interni di centrocampo più tecnici?

Se dovesse essere chiuso lo scambio tra #paquetà e #Bernardeschi ci guadagna il #Milan — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 27, 2020

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, in arrivo un giovane argentino

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK