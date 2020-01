Calciomercato Lazio, Lotito scatenato: ecco lo scenario per la trattativa Insigne che potrebbe materializzarsi in caso di qualificazione alla Champions

La Lazio segue da molto vicino la situazione relativa a Lorenzo Insigne. Secondo quanto riferito da Pianeta Milan, infatti, qualora i biancocelesti dovessero qualificarsi in Champions League, il patron Claudio Lotito avrebbe in mente un colpo a dir poco sensazionale: Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli, dopo un inizio di stagione un pò in sordina, a suon di prestazioni davvero convincenti sta ritornando prepotentemente in auge. De Laurentiis parte da una valutazione di circa 55-60 milioni di euro. Una cifra alta, certo, ma non utopica se si pensa che i biancocelesti potrebbero, come tutto lascia presagire, intascare i 35 milioni derivanti dagli introiti Champions. Se in estate, poi, dovesse partire un big ( resta forte il pressing della Juve per Milinkovic Savic), ecco che i biancocelesti avrebbero il budget sufficiente per cercare di sferrare l’assalto decisivo a “Lorenzo il magnifico”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK