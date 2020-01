Calciomercato Juventus, Sarri sarà esonerato? Ecco il clamoroso scenario che potrebbe materializzarsi dopo la sconfitta di Napoli

Potrebbe lasciare molte scorie la sconfitta rimediata dalla Juventus al San Paolo di Napoli nel posticipo della ventunesima giornata di campionato. I bianconeri sono infatti apparsi lenti, involuti, spenti, macchinosi, senza idee e senza motivazioni. Sul banco degli imputati è finito, gioco forza, l’allenatore Maurizio Sarri, reo, a detta di molti organi di stampa, di non aver dato ancora una precisa identità alla squadra. A far indispettire ancor di più i tifosi della Juve sono state le dichiarazioni del post partita dell’allenatore toscano, nelle quali fondamentalmente più che provare indignazione per la prova oggettivamente opaca dei suoi ragazzi, il tecnico si complimentava per la prestazione del “suo Napoli“, augurando alla squadra partenopea di uscire dai bassifondi della classifica.

Esonero Sarri, calciomercato Juventus: clamoroso scenario in vista?

La prossima partita della Juve contro la Fiorentina potrà già rivelarsi decisiva. Qualora Cristiano Ronaldo e compagni dovessero fallire l’appuntamento anche contro i Viola, ecco che allora l’ipotesi di un esonero di Sarri potrebbe non essere trascurata. Al momento, sia chiaro, l’allenatore resta saldamente al timone della nave, ma si sa, nel gioco del calcio i risultati la fanno da padrone, soprattutto per una società il cui motto recita “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, però se la Vecchia Signora dovesse continuare a perdere punti in campionato e Sarri esibirsi in altre dichiarazioni “non da stile Juve” (per usare un eufemismo), ecco che l’ipotesi di un esonero dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea non sarebbe più un’utopia.

