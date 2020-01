Sarri esonerato dalla Juventus? Il sostituto arriva dalla Spagna

Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli? Dalla Spagna si parla già del suo possibile sostituto: il nome clamoroso.

Maurizio Sarri potrebbe essere esonerato dalla Juventus? Al momento questa è un’ipotesi che non sembra essere assolutamente presa in considerazione da parte della società di Corso Galileo Ferraris, tuttavia non è da escludere che, complice la sconfitta con il Napoli, possa accadere qualora i prossimi risultati non siano affatto convincenti da parte del tecnico toscano.

I bianconeri, infatti, stanno vivendo una stagione importante sotto tutti i punti di vista ma, complice la sconfitta in Supercoppa Italiana, qualcosa potrebbe cambiare. Dalla Spagna allora arriva una voce secondo la quale ci potrebbe essere un avvicendamento nella prossima stagione: via Sarri, dentro Zinedine Zidane.

Al momento quest rimane soltanto un’ipotesi che non sembra trovare particolari conferme, tuttavia non è da escludere che un tentativo venga fatto già adesso per poi pianificare il tutto per la prossima estate quando verrà ridiscusso il rendimento del tecnico toscano.

Sarri esonerato? Juventus: Zidane il sostituto

Zidane alla Juventus al posto di Maurizio Sarri? E’ presto per dirlo ma una cosa è certa: il suo futuro al Real Madrid appare tutto fuorché certo. Il motivo di questa scelta è molto semplice: il francese vorrebbe cambiare aria già da tempo ma non ha ancora trovato l’occasione giusta e, soprattutto, una squadra all’altezza delle sue aspettative.

I bianconeri potrebbero fare proprio al caso suo, complice il suo passato da calciatore idolo della tifoseria. Al momento, però, è tutto ancora una grande ipotesi ed un grosso punto di domanda: la sensazione è che l’ex Chelsea e Napoli possa rimanere alla Continassa ancora per qualche anno per poi, magari, ritirarsi.

Staremo a vedere che cosa accadrà e se sono vere queste voci provenienti da Parigi che vedono l’attuale allenatore dei Blancos in futuro sedere sulla panchina dei campioni d’Italia.

