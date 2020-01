Sarri shock: “Se proprio devo cadere, meglio qua col Napoli”. Le frasi dell’allenatore della Juventus scatenano la polemica sui social.

Il titolo pagina della Gazzetta dello Sport dedicata all’intervista a Sarri lascia perplessi i tifosi della Juventus e non solo loro: “Che emozione per me. Se proprio devo cadere meglio succeda qua”. Dichiarazioni che stupiscono, non da allenatore di una squadra come la Juventus.

Queste le sue parole riportate dalla “rosea”: «Siamo stati passivi per tutta la partita. Abbiamo fatto una partita sotto ritmo pensando di vincerla camminando, a metà strada tra pressare e attendere, sempre fuori tempo nelle pressioni, sempre distanti tra i reparti. Una partita mentalmente estremamente bland. Vado via preoccupato. Mi sembra una partita sbagliata a livello di approccio, a livello di intensità nell’interpretazione mentale, di conseguenza fisica. Non possiamo essere quelli di stasera. Il Napoli ha fatto il minimo per vincere ma abbiamo perso meritatamente».

Sarri, la frase incriminata

Ed ecco arrivare la frase incriminata. «Sento il giusto giramento di c… per la sconfitta ma se proprio devo perdere meglio succeda qui, anche se speravo che il Napoli si riprendesse alla prossima partita…».

Una frase che non è passata inosservata, attirando le critiche anche dei giornalisti sui social.

#Sarri che quasi si compiace di come, se proprio doveva perdere, siano felici quelli del #Napoli dice una cosa non da #Juventus. E molto ingenua perché gli verrà rinfacciata a lungo — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 27, 2020

E naturalmente dei tifosi.

Le parole di Sarri nel postpartita non mi sono piaciute, capisco i ricordi e tutto eh, però tienitele per te, attiri solo ire. Però mi ha fatto più ribrezzo Matuidi che dal fondo crossa al limite dell'area, ripartenza Napoli, gol. Basta

La Juve sia ama! SEMPRE!!! Quindi accetto anche Sarri. Ma non neghiamo l‘evidenza. Sarri e un tifoso del Napoli! Punto e basta!!! — 🔲🅣🅞🅝🅘🅞🔳 (@Solo_Tonio) January 27, 2020

