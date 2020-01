Cristiano Ronaldo furioso dopo Napoli. E il nome di Allegri…

Cristiano Ronaldo pretende il massimo impegno, esattamente come fa lui. E’ la mentalità che critica ai compagni. E qualcuno sogna Allegri in bianconero…

Il post-partita di Napoli-Juventus è stato abbastanza infuocato. Ad alcuni calciatori non è piaciuto per nulla l’atteggiamento dei compagni e non se le sono mandate a dire. Secondo quanto ha riportato Tuttosport nell’edizione odierna, tra i più arrabbiati al fischio finale c’era Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse, deluso per il risultato e per i problemi di mentalità e approccio manifestati dalla squadra, era abbattuto. Il portoghese negli spogliatoi non avrebbe nascosto il disappunto nei confronti dei compagni, manifestando tutto il proprio malumore.

Ronaldo sempre più leader

Cristiano Ronaldo è ormai uno dei trascinatori della squadra e pretende massimo impegno da parte di tutti. Vale a dire lo stesso impegno che mette lui in campo ogni domenica. Sta cercando di trasferire allo spogliatoio la mentalità vincente in modo da poter diventare competitivi fino in fondo in Champions League. Prestazioni come quella del San Paolo, però, complicano ogni cosa.

Qualcuno rivorrebbe Allegri..

«I calciatori della Juventus si sono stancati di Sarri- ha detto l’ex procuratore Fedele, intervenuto ai microfoni di Canale 21 -. Vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri. Questa è la verità. Ecco perché il Napoli ha avuto una vita facile contro i bianconeri. Se la Juventus è prima è merito solo dei fuoriclasse all’interno del suo organico. Avevo detto che il Napoli avrebbe pareggiato contro la Juventus, ma ho sbagliato il pronostico. La squadra di Gennaro Gattuso ha giocato contro i cadaveri. I bianconeri non hanno opposto una grande resistenza ai partenopei, anzi…».

