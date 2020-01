Juventus, un infortunio preoccupa i bianconeri

La Juventus è preoccupata per l’infortunio che è capitato ad un calciatore che arriverà l’anno prossimo: si interrompe la sua crescita? Ecco chi è.

L’infortunio di Dejan Kulusevski non fa dormire sonni tranquilli alla Juventus: il giocatore del Parma, il cui cartellino è di proprietà adesso dei bianconeri dopo averlo acquistato a gennaio, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo ileopsoas sinistro, con questo infortunio che rischia seriamente di metterlo a rischio per i prossimi mesi.

Il ragazzo, infatti, adesso rischia seriamente di rimanere ai box per parecchie settimane e questo sicuramente non aiuterà la sua crescita: va anche detto che tra le fila dei ducali il ragazzo ha sempre trovato spazio e continuità, tuttavia è proprio in questa seconda parte di stagione che il giovane classe 1999 può definitivamente sbocciare, andando a migliorare là dove sono le sue lacune e zone latenti.

Fabio Paratici e Pavel Nedved stanno monitorando da vicino questa situazione nella speranza che il ragazzo riesca a recuperare in tempi brevi ma nel migliore dei modi da questo problema.

Kulusevski infortunato, Juventus: Paratici e Nedved preoccupati

Ricordiamo che la Juventus ha già acquistato Kulusevski dall’Atalanta, proprietaria del cartellino, per una cifra intorno ai 35 milioni di euro ma, fino a fine stagione, il ragazzo rimarrà in prestito al Parma in quanto era già previsto dall’accordo tra le due società.

I bianconeri, tuttavia, avrebbero voluto portare a Torino l’esterno già da subito ma questo non è stato possibile dal momento che i ducali sono stati in tal senso a dir poco irremovibili. Il ragazzo partirà soltanto a giugno, non prima.

