Gianluigi Buffon ha voluto dire la sua sulla corsa per lo scudetto, ma anche su molte altre questioni. Ecco le sue parole.

Tornato dopo un anno al Psg, Gigi Buffon, nonostante l’età che avanza, sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione con la maglia della Juventus. L’estremo difensore ha parlato di questo, ma anche di molto altro, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Buffon: “Vietato lasciare qualcosa per strada”

Juventus, Buffon: “Per lo scudetto sarà lotta a tre”

Il portiere, che ha compiuto 42 anni, ha parlato soprattutto della lotta scudetto: “Sarà una sfida a tre. La Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale e il fatto che non abbia gare infrasettimanali inciderà tanto da qui al termine del campionato. L’Inter? Non mi sorprende e conoscendo perfettamente il loro allenatore sono certo che lotterà fino alla fine. Penso comunque che il destino sia tutto nelle nostre mani”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gigi Buffon, arriva un altro riconoscimento internazionale

Buffon ha parlato anche del suo futuro: “Guardiamo come arriviamo nel periodo tra marzo e aprile. Io sono aperto e pronto a tutte le idee, ma quella più importante è di rimanere in equilibrio e coerente con quello che sto facendo e come mi fa sentire. Il ruolo che ho nella squadra e il rapporto che ho con tutti mi gratifica tanto. Quindi aspettiamo un attimo, se non c’è un crollo magari andremo avanti”. Insomma, il buon Gigi non chiude la porta a una possibile permanenza in bianconero anche per la prossima stagione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK