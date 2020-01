Scambio Paquetá Bernardeschi, Calciomercato: starebbe prendendo quota l’idea sull’asse Milano Torino. Ecco le ultimissime.

Il calciomercato di gennaio è oramai entrato nella sua fase finale e decisiva, quella in cui le sorprese e i colpi di scena sono sempre e comunque dietro l’angolo. Ed ecco che tra Juventus e Milan potrebbe prendere incredibilmente corpo uno scambio di mercato che vede protagonisti Bernardeschi e Paquetá.

Scambio Paquetá Bernardeschi, Calciomercato: idea che prende quota

D’altronde entrambi i giocatori stanno trovando pochissimo spazio nelle rispettive squadre e quindi potrebbero davvero decidere di cercare fortuna altrove già in questa sessione invernale. Emblematica la situazione dell’ex viola, che non è riuscito in questi mesi a conquistarsi e a guadagnarsi la fiducia di Sarri e che è ormai relegato al ruolo di riserva a dir poco di lusso. Non va meglio al brasiliano, in rottura con l’ambiente rossonero e ai margini del progetto tecnico-tattico di Pioli.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, nonostante le smentite di entrambe le società, le parti starebbero lavorando a stretto contatto per completare l’affare. Il tutto apparirebbe però molto improbabile e difficile, visto il poco tempo a disposizione per sistemare i vari dettagli. Ma chissà che, con la volontà di entrambi i club a farla da padrone, non si possa trovare un accordo. Gli ultimi tre frenetici giorni di calciomercato di gennaio daranno una risposta.

