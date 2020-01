Scambio Kurzawa De Sciglio: sembra essere saltato definitivamente l’affare tra Juventus e Paris Saint-Germain. Ma cosa è successo?



Niente da fare. Lo scambio tra Kurzawa e De Sciglio che ha caratterizzato gli ultimi giorni di calciomercato, sembra essere definitivamente saltato. La trattativa appariva ben avviata, come dimostrato dalla mancata convocazione di entrambi i giocatori da parte delle rispettive squadre, ma l’accordo definitivo non sarebbe arrivato. Quantomeno al momento.

Scambio Kurzawa De Sciglio, Calciomercato: salta tutto?

Almeno per il momento quindi il terzino italiano dovrebbe restare in bianconero e alla corte di Sarri. Di conseguenza Kurzawa rimarrà molto probabilmente al Psg, nonostante il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Comunque presunte difficoltà nella trattativa erano filtrate già nella giornata di ieri.

Le distanze tra le due società ci sarebbero state in primis nella valutazione dell’ex terzino del Milan, anche perché questo non andrà in scadenza a fine stagione. Per di più la Juventus non sarebbe stata pienamente convinto di cederlo, in quanto uno dei pilastri dello spogliatoio e del cosiddetto gruppo degli italiani. Insomma, la trattativa si sarebbe impantanata su alcuni dettagli. Questi saranno risolti in questi ultimi tre giorni della sessione invernale? Difficile dirlo, ma nel calciomercato tutto è possibile e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

