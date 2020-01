Al centro di numerose voci di calciomercato, Mattia De Sciglio è anche alle prese con un recupero da un infortunio. Per lui arrivano buone notizie.

In questi ultimi giorni Mattia De Sciglio è stato al centro delle cronache per delle voci e delle indiscrezioni di mercato. Lo scambio con Kurzawa sembrava essere cosa fatta, ma ora tutto sarebbe saltato. Ma al di là di questo, il terzino della Juventus è ancora alle prese con un infortunio. Sotto questo punto di vista però arrivano notizie più che positive.

Infortunio De Sciglio, il terzino è parzialmente recuperato

Infatti, attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito i dettagli legati alla seduta odierna di allenamento. E in quest’ultima l’ex terzino del Milan è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, cominciando dunque a ritrovare la condizione fisica adatta prima del rientro in campo.

I miglioramenti del 27enne andranno comunque monitorati e valutati nei prossimi giorni. Al momento è difficile stabilire quando il buon Mattia potrà tornare in campo. Il primo passo però è stato compiuto. Mercato permettendo.

