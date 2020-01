Calciomercato Juventus, Pjaca alla fine va all’estero

Il calciomercato Juventus si avvia ormai alle battute conclusive e c’è ancora da trovare una destinazione per Marko Pjaca.

Il giocatore croato è sulla lista dei partenti bianconeri ormai da tempo. Non perché il club non creda nelle sue potenzialità, ma perché purtroppo il giocatore durante la sua esperienza juventina è stato falcidiato dagli infortuni. E per ritrovare lo smalto dei giorni migliori ha assolutamente bisogno di giocare.

Nelle scorse settimane Pjaca sembrava essere ad un passo dall’accordo con il Cagliari, ma poi la trattativa con i sardi è andata in fumo. Quindi si era fatta avanti la Sampdoria, ma anche in questo caso nessuna fumata bianca. A poche ore dalla conclusione delle trattative ecco spuntare una nuova pista estera.

Calciomercato Juventus: si fa avanti una squadra belga

Sarebbe l’Anderlecht la nuova destinazione di Marko Pjaca. A quanto pare è stato anche già trovato un accordo per le visite mediche del giocatore, che la Juventus cederà con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa dunque potrebbe essere già chiusa nella giornata di domani.

