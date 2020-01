Calciomercato Juventus, Emre Can va al Borussia Dortmund

Calciomercato Juventus, Emre Can al Borussia Dortmund: fumata bianca. Trattativa in chiusura per una cifra di circa 30 milioni di euro.

Ultimissima notizia di calciomercato sulla Juventus. Come riportato da “Sky Sport” in diretta dai giornalisti Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio, la Juventus sta definendo gli ultimi dettagli per la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. I soldi incassati dai gialloneri per il passaggio al Villarreal di Paco Alcacer (23 milioni di euro) hanno permesso di alzare l’offerta. Il totale sarà di circa 30 milioni di euro, si parla di un possibile accordo di 2 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto a circa 27 milioni di euro più bonus. Domani le visite mediche del calciatore in Germania e poi le firme sui contratti.

Calciomercato Juventus, addio Emre Can

La Juventus non aveva nessuna necessità di cedere Emre Can se non di fronte a una offerta ritenuta vantaggiosa. Il club bianconero risparmia un ingaggio molto importante e visto che il nazionale tedesco era arrivato a parametro zero fa anche una plusvalenza. In stagione non era stato quasi mai preso in considerazione dall’allenatore Sarri e così la sensazione è che non ci sarà un sostituto, nemmeno last minute. Anche se nel calciomercato mai dire mai.

Sarà Bernardeschi a retrocedere nel ruolo di interno di centrocampo in cui verrà testato fino al termine della stagione, e se non convincerà verrà poi ceduto in estate.

