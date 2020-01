Giroud e Slimani per Lazio e Inter. La Juventus resta a guardare

Giroud e Slimani per Lazio e Inter sono e ultime due operazioni di mercato che stanno ultimando le antagoniste dei bianconeri. Che fa Paratici?

Giroud e Slimani per Lazio e Inter. Sì, avete capito bene. Le antagoniste della Juventus stanno per effettuare altri colpi a sorpresa e il ds bianconero Paratici pensa solo a vendere e al bilancio. La corsa scudetto rischia così di penalizzare clamorosamente la formazione di Agnelli che ha preso un solo calciatore, Kulusevski, ma per giugno. Entrambe le notizie sono state fornite da Sky.

Giroud e Slimani, che colpi

Dicevamo quindi di Giroud e Slimani. Per ciò che concerne il francese, è in fase avanzata la trattativa con la Lazio. l club biancoceleste ha infatti trovato l’accordo con l’attaccante francese, classe 1986. Si tratta del capocannoniere dell’ultima Europa League con 11 gol in 14 partite. Al giocatore andrebbe un contratto fino al 2022 a 3,5 milioni di euro a stagione. Per la chiusura dell’operazione c’è ora da aspettare l’ok definitivo del Chelsea, cui il bomber è legato da un contratto fino al 30 giugno 2020. Superata la concorrenza del Totthenam.

Antonio Conte al settimo cielo

Dopo il colpaccio Eriksen, i regali per Antonio Conte non sono finiti. Parlando di Giroud e Slimani, non possiamo che affrontare anche la seconda pista. Porta direttamente a Montecarlo, dove gioca Islam Slimani. Prima punta molto fisica, l’algerino 31enne ha vissuto la stagione migliore nel 2015-16, con 27 gol in 33 match di campionato con lo Sporting Lisbona. In questa stagione con la maglia del Monaco ha messo a segno 7 gol in 13 partite di Ligue 1. L’Inter lavora con il Leicester, proprietario del cartellino, a un prestito fino a giugno.

