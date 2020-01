Mauro Icardi alla Juventus è poco più di un’ipotesi di calciomercato che potrebbe diventare realtà già a gennaio? L’Inter mette il freno, l’affare col Psg.

Mauro Icardi è diventato l’oggetto del desiderio ormai da tempo della Juventus che vorrebbe portarlo a Torino per dare un’ulteriore punto di forza in attacco a Maurizio Sarri. Non sarà semplice, però, riportare in Serie A l’argentino dal momento che i motivi sono fondamentalmente due.

Il primo va ricercato nell’Inter, che non vorrebbe ovviamente cedere ad una rivale diretta uno degli attaccanti più forti al mondo; dall’altra parte invece troviamo il Psg che non vorrebbe privarsi di un eccellente bomber che a Parigi sembra aver finalmente ritrovato sé stesso.

Con i suoi 17 gol in 24 partite tra le fila dei campioni di Francia, conditi da 4 assist, lo rendono uno degli attaccanti più prolifici di tutta Europa e, per questo motivo, i bianconeri non mollano la presa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Pistocchi difende l’Inter: sul web è bufera

Icardi alla Juventus, Calciomercato: problemi con il Psg?

Mauro Icardi alla Juventus allora non è più soltanto un sogno di calciomercato. I bianconeri, infatti, vorrebbero cercare di tutelarsi in vista di un possibile (ma non probabile) addio di uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Per il primo c’è da segnalare qualche intoppo sul rinnovo dal momento che le parti non sembrano stare trovando un accordo soddisfacente sulle cifre; dall’altra parte, invece, il Pipita è sempre più richiesto all’estero e potrebbe, soprattutto se non troverà tanto spazio da qui a fine anno in campo, salutare i bianconeri a titolo definitivo.

Per il momento queste rimangono soltanto ipotesi ma non è un mistero di certo l’interesse di Fabio Paratici nei confronti dell’ex Inter, oggi in prestito al Paris Saint-Germain. Un ritorno in Italia è possibile.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Muller rimane un obiettivo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK