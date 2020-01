Colpo last minute della Juventus nell’ultimo giorno di calciomercato. L’acquisto dei bianconeri arriva direttamente dalla Svezia. Ecco di chi si tratta.

Non solo cessioni. Oltre alle partenze di Emre Cane e Pjaca, finiti rispettivamente al Borussia Dortmund e all’Anderlecht, in casa Juventus è arrivato anche un colpo last minute, chiuso e definito proprio negli ultimi istanti e sul filo di lana.

Calciomercato Juventus, l’ultimo colpo arriva dalla Svezia

I bianconeri hanno infatti completato un’operazione di grande prospettiva per il vivaio e in ottica futura. A Torino è così sbarcato Jonas Jakob Rouhi, arrivato dal Brommapojkarna. Si tratta di un difensore classe 2004, Rouhi, che è è nel giro delle nazionali giovanili svedesi e che si aggregherà inizialmente al gruppo degli Under 16.

Insomma, la Vecchia Signora pensa a rinforzare il suo settore giovanile, obiettivo più volte perseguito in questo calciomercato invernale. Ed ecco che è arrivato questo colpo all’ultimo minuto. Curiosità: dal Brommapojkarna la Juventus aveva acquistato, nel lontano 2008, un giovanissimo Albin Ekdal, che ha indossato la maglia bianconera soltanto per una stagione. Chissà se il destino di Rouhi sarà diverso.

