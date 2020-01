Juventus Fiorentina probabili formazioni: tengono banco le condizioni di un difensore in vista della sfida contro la squadra viola.

Archiviata definitivamente la pesante sconfitta di domenica sul campo del Napoli, in casa Juventus si può e si deve iniziare a pensare alla sfida di domenica contro la Fiorentina, in programma alle ore 12:30. Per il lunch match contro i viola, Sarri rischia di dover fare a meno di un titolare in difesa. Il riferimento è a de Ligt. A preoccupare è infatti quanto successo durante l’allenamento di oggi.

Juventus Fiorentina probabili formazioni: ansia per un difensore

Come riporta il sito ufficiale dei bianconeri, questa mattina la squadra piemontese è scesa in campo al JTC per continuare la preparazione per il match contro i toscani. La seduta, dopo una fase atletica iniziale, si è spostata poi sulla tattica, concludendosi con una partitella finale.

La notizia è però che Matthijs De Ligt ha svolto allenamento personalizzato. L’olandese è a rischio per la Fiorentina? Un po’ di preoccupazione c’è, ma l’ex Ajax potrebbe comunque stringere i denti e scendere in campo accanto a Bonucci. La rifinitura di domani scioglierà ogni tipo di dubbio. Sarri non può che incrociare le dita.

