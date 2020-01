Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina di Serie A: Maurizio Sarri sta pensando di riproporre il tridente, ma chi giocherà titolare? Le ultime.

All’Allianz Stadium di Torino all’orario di pranzo di domenica, ossia alle 12:30, andrà in scena Juventus Fiorentina, partita valida come anticipo della giornata odierna di Serie A. Tra le fila dei bianconeri c’è grande attesa per Maurizio Sarri e le sue scelte: darà spazio nuovamente al tridente, con qualche cambiamento, rispetto a quello che è sceso in campo, con una sconfitta, contro il Napoli di Gennaro Gattuso?

Stando alle ultimissime news rispetto all’11 titolare della Vecchia Signora, sembrerebbe essere così. L’idea, anche se al momento rimane solo un’ipotesi, potrebbe essere quella di dare spazio nuovamente a Douglas Costa, colui che è in grado più di tutti di spaccare in due la partita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus: la strategia per arrivare a Icardi

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Rabiot, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Ceccherini, Ranieri, Lirola, Castrovlli, Benassi, Pulgar, Venuti, Cutrone, Chiesa. All. Iachini

Probabili Formazioni Juventus Fiorentina: Douglas Costa titolare?

Come sempre, anche in Juventus Fiorentina il talentuoso fenomeno brasiliano avrà licenza di svariare nel 4-3-3 che prevederà oltre a lui anche Szczesny tra i pali. A destra invece dovrebbe tornare Cuadrado, con Bonucci e De Ligt coppia di difensori centrali ed Alex Sandro a completare il reparto.

A centrocampo si dovrebbe rivedere Rabiot in cabina di regia visto che Pjanic sarà infortunato, mentre Bentancur e Matuidi dovrebbero essere gli interni di qualità, raccordo e quantità. In avanti, invece, accanto al già citato Douglas Costa, spazio a Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, con quest’ultimo punta centrale.

Staremo a vedere se CR7 darà nuovamente continuità al numero di partite consecutive in cui è andato in rete, portandolo in doppia cifra.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in bilico

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK