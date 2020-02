Juventus Fiorentina, duello Matuidi-Rabiot: la sfida continua

In Juventus Fiorentina ci sarà un vero e proprio “duello”, un ballottaggio importante tra Matuidi e Rabiot: chi sarà titolare? Le parole di Sarri.

Domani alle ore 12:30 all’Allianz Stadium di Torino si giocherà Juventus Fiorentina, partita valida per il campionato di Serie A come anticipo di questa giornata. In molti si chiedono se a centrocampo ci sarà spazio per Adrien Rabiot oppure per Blaise Matuidi: chi sarà titolare tra i due francesi?

E’ un vero e proprio duello transalpino per un posto nella mediana, sul centro-sinistra. Da una parte, infatti, Maurizio Sarri ha sempre considerato titolare pressoché in quella parte del campo il giocatore ex Saint-Etienne, ma in queste ultime settimane anche l’ex Psg, arrivato in estate a parametro zero, che è parso in netto miglioramento sia dal punto di vista tattico sia fisico.

Juventus Fiorentina, Matuidi o Rabiot: chi è titolare?

Sarà un duello ad armi pari, forse per la prima volta in stagione, tra Matuidi e Rabiot in Juventus Fiorentina. Sarri in conferenza stampa non ha dato indicazioni di nessun genere, dichiarando semplicemente che ci sono alcune partite in cui la presenza dell’esperto centrocampista campione del mondo è fondamentale, mentre dall’altra il ragazzo classe 1995 è indispensabile qualora ci sia bisogno di maggior tecnica e qualità.

La fisicità prorompente di Matuidi contro il talento e la tecnica sopraffina di Rabiot: chi avrà la meglio? Al momento il favorito sembra essere il primo ma non è ancora detta l’ultima parola: tutto dipenderà dalla tipologia di partita che avrà intenzione di preparare e, soprattutto, giocare in campo Sarri, il quale non ha mai amato nel corso della sua carriera sbilanciarsi più di tanto riguardo all’11 da far scendere in campo e sui suoi interpreti.

