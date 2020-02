Emre Can ha lasciato la Juventus nell’ultimo giorno di calciomercato. Ma il suo saluto ha destato qualche reazione polemica.

Un destino che appariva segnato e che nell’ultimo giorno di calciomercato si è definitivamente realizzato. Emre Can ha salutato la Juventus e si è trasferito al Borussia Dortmund. Un ritorno in patria quindi per il centrocampista tedesco, che ora potrà giocare con continuità e cercare di guadagnarsi la qualificazione al prossimo Europeo.

Emre Can ignora Sarri: ecco il suo saluto alla Juventus

A colpire però sono stati soprattutto i saluti del teutonico ex Liverpool. Dalla reazione dei compagni si capisce che il giocatore era ben voluto all’interno del gruppo. Ai saluti e ai ringraziamenti hanno infatti risposto Alex Sandro, Douglas Costa, Pjanic, Demiral e Dybala. Oltre ovviamente profilo ufficiale della Juventus. “Buona fortuna, fratello. Grazie per tutto”, “Good Luck!”, “Ci manchi, fratello”: questo il tenore dei messaggi dei membri dello spogliatoio bianconero.

Il tedesco non ha risposto a nessuno, forse per non alimentare ulteriori discussioni e polemiche e non gettare benzina sul fuoco. Non può però non balzare agli occhi il fatto che non sia stato menzionato Maurizio Sarri. La conferma che l’allenatore è stato l’artefice del suo addio? Difficile dirlo. Ciò che è certo è che quello del centrocampista è stato un caso spinoso e delicato. E il suo post l’ha in gran parte dimostrato.

