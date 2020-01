E se il sostituto di Emre Can la Juventus lo avesse già in casa? Sarri pensa a Federico Bernardeschi interno di centrocampo.

Dopo tante voci, continue indiscrezioni e numerosi accostamenti, il futuro di Emre Can è finalmente stato deciso. Il centrocampista tedesco è tornato in patria, accasandosi al Borussia Dortmund. L’ex Liverpool ha salutato i tifosi bianconeri, ringraziandoli per il supporto. Ma ora in casa piemontese si pone il problema del sostituto. E se fosse Bernardeschi?

Juventus, il sostituto di Emre Can potrebbe essere Bernardeschi

L’ex viola, che sta davvero trovando pochissimo spazio e che sembra essere diventato una riserva fissa, potrebbe infatti reinventarsi mezzala. Sarri infatti l’ha più volte provato da interno di centrocampo. Il tecnico della Juventus è convinto che il 25enne abbia le capacità e le caratteristiche per occupare e per giocare in quella zona del campo.

Insomma, potrebbe essere questo il futuro di Bernardeschi. Ora non resta che aspettare se Sarri darà seguito ma soprattutto applicazione a questa sua idea e intuizione. L’emergenza a centrocampo, con Khedira ancora ai box, potrebbe far pensare a questa scelta come soluzione immediata. Non resta quindi che vedere cosa accadrà.

