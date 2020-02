Il ritorno di Paul Pogba è sempre nei piani della Juventus. La società bianconera sta preparando un piano per arrivare al francese.

Archiviata la finestra invernale di calciomercato, si può già iniziare a pensare all’estate. I piani della Juventus sembrano prevedere un innesto molto importante a centrocampo. I nomi sul taccuino di Paratici sarebbero tanti. E tra questi c’è l’idea a dir poco suggestiva del ritorno di Paul Pogba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pogba alla Juventus, il pensiero di Padovan

Pogba alla Juventus, Calciomercato: ecco il piano

Secondo quanto raccontato da ‘Tuttosport’, il transalpino avrebbe deciso di lasciare Manchester United già l’estate scorsa. I bianconeri avrebbero già sondato il terreno in più di un’occasione. Occhio alla concorrenza del Real Madrid, che però potrebbe definitivamente defilarsi. La strada potrebbe essere maggiormente in discesa? Difficile dirsi. L’arrivo di Bruno Fernandes ai Red Devils potrebbe però essere l’ennesimo segnale importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Pogba si avvicina?

L’ostacolo, come raccontato dal noto quotidiano sportivo, potrebbe essere rappresentato dai costi complessivi di un’operazione, che si aggirerebbero attorno ai 250 milioni di euro. Il costo del cartellino non dovrebbe superare i 100 milioni di euro, ma potrebbe servirne circa 30 per l’ingaggio. Insomma, l’operazione resta più che complessa. Ma la Juventus starebbe continuando a lavorarci a fari spente. E i tifosi sognano il grande ritorno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK