Calciomercato Juventus, via De Ligt per un altro big?

Il calciomercato Juventus della prossima stagione si arricchisce di un’altra voce. Secondo Don Balon infatti i bianconeri sarebbero pronti a sacrificare De Ligt per arrivare a un altro big.

La Juventus – stando almeno al portale – sarebbe pronta la prossima estate a cedere uno dei suoi gioielli, vale a dire il difensore De Ligt. Che in queste settimane sta crescendo a dismisura e anche contro la Fiorentina è stato tra i migliori in campo. La società sarebbe pronta a cederlo per una somma vicina ai 150 milioni di euro. Da reinvestire per arrivare ad un altro big.

Il big in questione è Virgil Van Dijk, anche lui olandese e perno del Liverpool. Giocatore esperto e valido anche in zona gol nel gioco aereo. Ci sarebbe da battere la concorrenza del Real Madrid, con gli spagnoli che potrebbero essere rivali dei bianconeri anche riguardo Pogba, nel caso in cui il francese lascerà lo United.

