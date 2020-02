Gravenberch piace. Duello tra Juve-Roma per il centrocampista dell’Ajax

Grevenberch ha appena 17 anni ed è già finito sui taccuini di mezza Europa. In Italia sono la Juventus e la Roma a contenderselo. Sarà battaglia in estate?

La notizia è stata pubblicata sul Corriere dello Sport. il quotidiano capitolino è sempre attento a seguire le vicende di mercato della Roma e non ha mancato di cogliere anche questa. Con la Juventus all’orizzonte c’è un duello niente male per un centrocampista dell’Ajax. Si chiama Ryan Gravenberch ed è ambito già praticamente da tutta l’Europa che conta.

Ryan Gravenberch e la Juventus

L’articolo del Corriere dello Sport è chiaro. «Nella politica dei giovani il ds ha un debole per un giovane centrocampista olandese originario del Suriname. E’ Ryan Gravenberch, 17 anni, assistito da Mino Raiola – si legge -. Petrachi nei giorni scorsi ha incontrato il padre del ragazzo. Nel mese scorso Raiola ne aveva parlato con la Juventus». Già in passato non sono mancati i testa a testa sul calciomercato, uno su tutti quello relativo ad Iturbe oppure alla voglia dei capitolini di portare Higuain all’Olimpico.

Le sue caratteristiche

Grevenberch è un centrocampista di qualità dell’Ajax che la Juve segue da tempo. A maggio compirà 18 anni, è considerato uno dei giovani più interessanti del club olandese. Ha il contratto in scadenza nel 2021, è accostato a Pogba nel modo di stare in campo. Dal punto di vista tattico sembra più un regista che un incursore. Geometrie e pressing, lancio e tackle, passaggio filtrante e spirito di sacrificio le sue qualità principali.

