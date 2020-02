Enrico Varriale commenta i fatti arbitrali di Juventus Fiorentina, ma su Twitter i tifosi dei bianconeri lo prendono di mira e lo attaccano.

Enrico Varriale dopo Juventus Fiorentina ha avuto modo di commentare su Twitter gli episodi arbitrali esprimendo la sua opinione a riguardo. Come sempre, però, è stato attaccato da alcuni tifosi bianconeri che non si sono trovati d’accordo con il suo pensiero attaccando il noto giornalista della Rai.

La sua opinione, di fatto, si allinea con il pensiero di Rocco Commisso, presidente dei gigliati: il primo rigore era da assegnare, mentre il secondo a suo avviso è molto più che dubbio.

Enrico Varriale commenta Juventus Fiorentina: su Twitter è polemica

Enrico Varriale attacca i bianconeri e scrive che di fatto il primo rigore si poteva dare mentre il secondo era assolutamente inesistente. Ovviamente non sono mancate le accuse piuttosto forti e personali nei confronti del noto giornalista e volto televisivo della parte sportiva della Rai.

Ecco tutti i Tweet di Enrico Varriale ed i commenti di alcuni tifosi:

L’arbitro #Pasqua protagonista allo Stadium. Il 1mo rigore concesso a @juventusfc si può dare ma forse andava verificata anche la posizione di #Rabiot che pare in fuorigioco. Il secondo per me non esiste. Con la doppietta @Cristiano arriva a 50 reti con la Juve.#JuveFiorentina — enrico varriale (@realvarriale) February 2, 2020

Sintesi vergognosa dopo avere vomitato fango sulla #Juventus e sull’arbitro. La #RAI e #RaiSport che come servizio pubblico dovrebbe invitare i suoi dirigenti a mantenere un comportamento come minimo equilibrato e non instigatore di odio. — Paolo Sala (@oldpaolo) February 2, 2020

L’unica cosa che fa rabbia è che parte della quota che verso per l’abbonamento rai serve per pagare lo stipendio a lei ed a gente come lei che dovrebbe fare il giornalista e non il tifoso/fazioso..per il resto c’è Maalox ed affini..#finoallafinedoveterosicare.. — Juventus Forever (@Jugae31) February 2, 2020

Insomma, ciò che proprio non sembra essere andato giù ai tifosi bianconeri è stato anche il fatto che, durante la trasmissione di commento nel pomeriggio della Rai, il giornalista abbia dato molto spazio alle parole di polemica di Rocco Commisso mentre alla risposta di Pavel Nedved molto meno tempo e rilevanza.

Questa è l’accusa dei tifosi bianconeri, staremo a vedere se ci saranno delle risposte da parte sua.

