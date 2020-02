Juventus Fiorentina, le polemiche continuano: Ceccherini si sfoga

Non si placano sui social e non solo le polemiche dopo Juventus Fiorentina 3-0: anche Ceccherini si sfoga ma il suo commento viene cancellato.

Le polemiche dopo Juventus Fiorentina non si placano: i due calci di rigore realizzati da Cristiano Ronaldo hanno creato non pochi commenti negativi nei confronti dell’arbitro Pasqua e, più in generale, contro tutto il sistema Var.

Oltre a Commisso, che si è sfogato a fine partita, anche Federico Ceccherini alimenta tutta la polemica: il difensore centrale dei gigliati, infatti, sui social ha voluto rispondere per le rime ad un tifoso bianconero che aveva invitato il difensore ex Cesena a non attaccarsi alle scelte arbitrali dopo una sconfitta così pesante per 3-0.

Il ragazzo ha scritto un commento molto forte che ha scatenato ulteriormente l’ira dei tifosi scrivendo: “Se state sul c***o a tutta Italia fatevi due domande.”

Il commento è stato tuttavia poi cancellato in pochissimo tempo. Ricordiamo che è stato proprio il ragazzo a commettere il fallo su Bentancur che ha poi procurato il rigore, giudicato in maniera negativa da tutta la tifoseria dei toscani ed anche dai giocatori in campo che non hanno affatto gradito questa scelta.

Juventus Fiorentina, Ceccherini fa polemica: il commento cancellato

Oltre a Ceccherini ha parlato anche Rocco Commisso che si è sfogato dopo un lungo silenzio a seguito di Juventus Fiorentina, gettando benzina sul fuoco dicendo che sono letteralmente disgustati rispetto a quanto è successo non solo contro i bianconeri ma anche e soprattutto contro il Genoa e l’Inter.

In ogni gara non sono stati concessi dei rigori importanti, mentre oggi su due rigori uno era inesistente, mentre l’altro è stato corretto assegnarlo alla Vecchia Signora.

Il risultato finale di 3-0 è stato comunque netto e meritato dai bianconeri per quanto visto in campo ma la lite tra il patron viola e Nedved continua anche dopo la risposta del videpresidente dei bianconeri. Insomma, se ne sentirà parlare per settimane.

