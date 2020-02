Walter Mazzarri è stato esonerato e non è più l’allenatore del Torino: chi sarà il suo sostituto? E’ corsa a tre per il suo posto in panchina, le ultime.

Dopo il pesante quanto inaspettato ko del Torino contro il Lecce, partita terminata 4-0 in favore dei pugliesi, Walter Mazzarri è stato esonerato e non sarà più il tecnico dei granata. Dopo la goleada subita per mano dell’Atalanta pochi giorni fa, decisiva è stata questo nuova nuova e pesante sconfitta che gli è costata cara.

Si pensava che fosse stato proprio l’ex tecnico di Napoli, Inter e Sampdoria a dare le dimissioni ma poi è arrivata la notizia ufficiale direttamente dal club granata e, per questo motivo, sono stati fugati tutti i dubbi.

Ora moltissimi tifosi si chiedono chi possa essere il suo sostituto sulla panchina del Toro fino alla fine del campionato di Serie A 2019-2020. Al momento sono in tre in corsa per un posto, di cui uno è anche una vecchia conoscenza dei granata avendo guidato la squadra Primavera a dei successi davvero importanti fino a pochi anni fa.

Mazzarri esonerato, Torino: corsa a tre per la panchina

Il nome più caldo è quello di Moreno Longo, ex allenatore della Primavera del Torino che ha avuto alterne fortune tra Pro Vercelli (16esimo posto in Serie B), Frosinone (terzo posto in cadetteria e promozione in Serie A) ed esonero l’anno successivo. Dal 2018 è fermo ed adesso potrebbe per lui arrivare il grande momento.

Più distanti sono invece Gianni De Biasi e Cesare Prandelli, con il primo che dopo l’esperienza con l’Albania si è concesso soltanto una passerella con l’Alaves in Spagna; il secondo, invece, è fermo dal 2019 quando ha terminato l’annata col Genoa.

