Higuain-Juventus, è addio, Calciomercato: il Pipita “traditore”?

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus a giugno? Il calciomercato di giugno sarà decisivo: ha il contratto in scadenza e potrebbe “tradire” la Juve.

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus a giugno, con il suo contratto che è in scadenza il 30 giugno 2021. Il Pipita, infatti, nonostante sia partito titolare contro la Fiorentina nella giornata di ieri, sta vivendo una buona stagione ma lo spazio concessogli da Sarri, seppur sia comunque parecchio, non sembra essere sufficiente per la sua voglia di fare. Inoltre, fattore non marginale, i bianconeri in tutti i reparti stanno cercando di ringiovanire la rosa.

Se Paulo Dybala sarà il presente ed il futuro della rosa piemontese, non si può dire lo stesso per il Pipita che a dicembre spegnerà 33 candeline. Ecco allora lo scenario per l’estate: se arrivasse un’offerta importante per l’argentino, infatti, potrebbe dire addio alla Juve. Dove potrebbe andare?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, una possibile soluzione potrebbe essere quella dell’Atletico Madrid, non semplice tuttavia visto e considerato il suo passato tra le fila del Real Madrid.

Higuain lascia la Juve, Calciomercato: il Pipita dove andrà?

Gonzalo Higuain all’Atletico Madrid per l’estate potrebbe essere una pista che si potrebbe accendere ma al momento la strada per la formazione di Diego Simeone è ancora lunga e tortuosa.

Una seconda ipotesi, più suggestiva, potrebbe portare al River Plate, la formazione, di fatto, che gli ha permesso di arrivare in Europa proprio tra le fila dei Blancos.

Insomma, al momento non è tutto così semplice e non è affatto da escludere che il ragazzo argentino possa rimanere ancora alla Juventus fino alla fine del suo contratto. E’ tutto in divenire, ma almeno per altri sei mesi il ragazzo non si muoverà.

