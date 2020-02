Bernardeschi al Barcellona, calciomercato Juventus: settimana decisiva

Federico Bernardeschi al Barcellona è un affare di calciomercato Juventus che si potrebbe infiammare questa settimana: sono giorni decisivi, le ultime.

Federico Bernardeschi è ormai sempre più lontano dalla Juventus e nella prossima stagione potrebbe salutare i bianconeri e trasferirsi in un altro club. Lo spazio a disposizione da parte di Maurizio Sarri è sempre meno e questo non fa stare bene il ragazzo ex Fiorentina classe 1994, che ha perso il posto da titolare settimana dopo settimana a discapito dei vari Ramsey, Dybala e Douglas Costa, i quali di fatto lo hanno fatto scendere in basso nella gerarchia del tecnico bianconero.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Barça è assolutamente consapevole di questa condizione del ragazzo che adesso, potrebbe agevolare il club catalano, che lo cerca ormai da parecchio tempo. Il numero 33 della Vecchia Signora si è sempre dichiarato molto onorato del fatto che un top club come quello spagnolo si sia interessato a lui.

Bernardeschi al Barcellona, calciomercato Juventus: lo scenario

Adesso sembra che la Juventus si sia finalmente convinta ad ascoltare l’offerta del Barcellona con un obiettivo ben chiaro: cercare in questi quattro mesi di convincere non solo il ragazzo ma anche la società di Corso Galileo Ferraris. Il tutto, però, dovrà partire proprio da questa settimana dove si porranno le basi per il futuro.

Il suo nuovo posto in mediana come mezzala sta ulteriormente riducendo lo spazio a disposizione del ragazzo che, anche quando era sulla trequarti, negli ultimi mesi non aveva trovato un minutaggio convincente.

Non è comunque una stagione particolarmente positiva con lui sia sotto il profilo realizzativo (soltanto un gol ed un assist in 20 presenze) sia in quello del minutaggio. Insomma, un cambio di maglia potrebbe senz’altro giovare al ragazzo ma, allo stesso tempo, bisognerà capire quanto effettivamente ci sarà spazio per lui tra le fila dei blaugrana.

