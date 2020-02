Calciomercato Juventus, Orsolini prenotato per giugno: c’è l’accordo

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero già messo le mani su Riccardo Orsolini per giugno: c’è l’accordo col Bologna per il ritorno.

Sembra ormai fatta per il ritorno di Riccardo Orsolini alla Juventus, anche se di fatto il ragazzo non ha mai vestito la maglia dei bianconeri ma, fino ad un anno fa, il suo cartellino era di proprietà della Vecchia Signora. Sinisa Mihajlovic lo ha reso uno degli elementi più importanti della sua formazione e per questo motivo moltissime squadre hanno messo gli occhi su di lui.

Il ragazzo, però, adesso, è totalmente di proprietà dei felsinei che lo hanno acquistato per circa 19 milioni di euro, ma i bianconeri detengono un diritto di recompra di 26 milioni di euro per luglio 2020, che salirebbero a 30 nel luglio 2021. Insomma, come riporta Il Corriere dello Sport, la Vecchia Signora ha ancora del potere nei confronti del ragazzo classe 1997: anche se gli emiliani non volessero cederlo, la Juventus potrebbe sorpassare questa volontà del club.

TI POTREBBE INTERESSARE: Paolo Rossi: «Cristiano Ronaldo è un mosto. Ha feeling con Dybala»

Calciomercato Juventus, Orsolini a giugno: 26 milioni di recompra

Al momento il Bologna non ha ancora espresso alcuna volontà, né in un senso né nell’altro, riguardo alla cessione di Orsolini alla Juventus ma una cosa è certa: ormai da parecchio tempo ci sono parecchie indiscrezioni e rumors riguardo questo suo possibile “ritorno” con la maglia bianconera, dopo che a Torino di fatto è stato soltanto di passaggio.

Fabio Paratici, il CFO dei bianconeri, nelle prossime settimane avvierà nuovamente dei contatti diretti e molto importanti con il club allenato da Mihajlovic anche se, comunque, va detto che i rapporti tra i due club rimangono comunque ottimi, anzi, eccellenti.

Staremo a vedere quale sarà il futuro del ragazzo che quest’anno sta letteralmente compiendo un salto di qualità diventando un vero e proprio top player.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Georgina Rodriguez a Sanremo 2020: Cristiano Ronaldo sarà all’Ariston?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK