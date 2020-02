Georgina Rodriguez questa sera sarà la co-presentatrice insieme ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2020: Cristiano Ronaldo sarà all’Ariston con lei?

Georgina Rodriguez al Festival di Sanremo 2020 sarà la co-presentatrice della prima serata accanto ad Amadeus: dopo le voci circa un suo possibile rifiuto per mancanza di fondi, infatti, il tutto è stato ufficializzato e la bellissima fidanzata 26enne di Cristiano Ronaldo della Juventus prenderà parte alla kermesse sanremese.

In molti si chiedono se ci sarà all’Ariston anche il campione dei bianconeri: CR7 arriverà in Liguria oppure no? Alcuni rumors sembrano dire di sì, come riporta La Gazzetta Dello Sport, che riporta un dettaglio che, se confermato, garantirebbe la presenza del portoghese.

Sembrerebbe, infatti, che il calciatore abbia prenotato un intero hotel per il dopo-Festival solo per loro due e gli amici, motivo per il quale Cristiano è atteso anche all’interno del teatro dove la sua bellissima fidanzata, madre di uno dei suoi quattro figli, sarà per la prima volta in tv in Italia.

Georgina Rodriguez a Sanremo 2020: Ronaldo al Festival?

Insomma, una poltroncina dell’Ariston è prenotata anche a suo nome, ma Cristiano Ronaldo arriverà? E’ ancora troppo presto per dirlo ma una cosa è certa: per una volta non sarà lei a fare il tifo per lui sugli spalti ma sarà esattamente il contrario.

Staremo a vedere come si comporterà Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo 2020 e come sarà accolta dal pubblico italiano che, tuttavia, siamo sicuri riserverà per lei una vera e propria standing ovation, così come fa tutte le domeniche per il fenomenale campione della Juventus, la cui presenza in Liguria sembra ormai essere cosa certa.

