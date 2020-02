Juventus, ecco la lista per la Champions: c’è una sorpresa

La Juventus ha diramato la lista per la seconda fase della Champions League. E c’è un ritorno importante tra le fila bianconere.

Terminato il calciomercato di gennaio, in casa Juventus è tempo di decisioni definitive. Infatti, attraverso il sito ufficiale, la società bianconera ha reso ufficiale la lista per la fase finale della Champions League. E non sono affatto mancate le sorprese.

Gli impegni nella massima competizione ripartiranno il 26 febbraio, giorno del match d’andata degli ottavi di finale contro il Lione. La notizia più importante è senza alcun dubbio il rientro e l’inserimento di capitan Giorgio Chiellini, ormai prossimo al rientro in campo dopo l’infortunio al crociato, accaduto a fine estate. Sarà invece out Merith Demiral, che sarà ai box fino a fine stagione. Insomma, le unica novità riguardano quindi la difesa. A centrocampo c’è Khedira, nonostante l’infortunio che in questo periodo lo sta tenendo lontano dai campi.

Questo l’elenco completo: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.

