Sanè entra in orbita Juventus. Paratici studia il colpo mondiale

il campione del Manchester City è finito nel mirino della Juventus. Sanè sarebbe un calciatore a cui Maurizio Sarri darebbe una maglia da titolare subito.

La Juventus è su Leroy Sane. Il fuoriclasse del Manchester City, esterno offensivo, potrebbe essere il sostituto di Douglas Costa qualora il brasiliano decidesse di partire. La notizia viene direttamente dall’Inghilterra, dove la sua avventura sembra destinata a finire al termine di questa stagione. Pep Guardiola, a fronte di tale eventualità, chiederà di certo un campione per farne le veci.

LEGGI ANCHE >>> Gasperini ha vinto la Panchina d’Oro. Allegri indietro nelle preferenze

Sanè già vicino al Bayer Monaco

Tutti ricorderanno che in estate sarebbe dovuto essere in Germania il futuro di Leroy Sane. Il tedesco, in Inghilterra dal 2016 dopo l’esperienza allo Schalke 04, aveva infatti deciso di accettare la proposta del Bayern Monaco. Il club bavarese lo cercò con insistenza e l’operazione sarebbe dovuta andare in porto a luglio 2019. I bavaresi, tuttavia, all’ultimo momento si tirarono indietro perché ritennero eccessive le pretese dei citizens. L’affare sfumò e Guardiola si tenne stretta la sua ala micidiale.

LEGGI ANCHE >>> Orsolini e la Juventus ci sono all’orizzonte importanti novità

Adesso spunta la Juventus

Dopo l’indiscrezione che voleva la Juventus sulle tracce di Van Dijk, con tanto di offerta monster, nuova voce dall’Inghilterra. I bianconeri sono interessati a Sanè. L’attaccante del Manchester City è attualmente ai box per un infortunio al ginocchio. Se, la prossima estate, dovesse partire Douglas Costa (cercato da diversi club), la Juventus potrebbe provare a portare a Torino l’attaccante classe 1996 dei Citizens, valutato non meno di 50 milioni di euro e in scadenza di contratto nel giugno del 2021.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK