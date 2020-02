Orsolini alla Juventus, il calciomercato di Paratici non va mai in vacanza

La Juventus sta seriamente pensando di riportare a Torino il baby Orsolini fin dalla prossima sessione di calciomercato. C’è la cifra da dare al Bologna.

Riccardo Orsolini e la Juventus sono promessi sposi. Del resto in passato si erano solo accarezzati quando Paratici lo prese dall’Ascoli mandandolo a fare esperienza. Sperava inizialmente in un’esplosione a Bergamo da Gasperini, ma si sa che l’Atalanta difficilmente valorizza roba di altri. Al Bologna con Sinisa Mihajlovic la sua consacrazione definitiva.

Orsolini pronto per la Juventus?

Il portale calciomercato.com non ha dubbi. «Dejan Kulusevski, per cominciare – scrive- . E Riccardo Orsolini per proseguire. Mentre l’Inter ha lavorato per il tutto e subito, Fabio Paratici ha continuato a progettare la squadra del futuro. Con un altro colpo in canna, per il quale sembra tutto o quasi già definito». I rumors sostengono che proprio in questi giorni, infatti, sia stata raggiunta un’intesa già definitiva con il Bologna. L’operazione da circa 26 milioni di euro con la Juve è figlia di quel gentlemen agreement legato alla prima cessione di Orsolini ai felsinei della scorsa estate: 15 milioni (plusvalenza da 11).

Sarri lo vuole a Torino

Il procuratore del ragazzo è Donato Di Campli, il vecchio agente di Marco Verratti. L’intesa dovrebbe essere raggiunta sulla base di un quinquennale da quasi 2 milioni netti a stagione più bonus. Poi dipenderà tutto da Orsolini, che allo stato attuale dovrebbe tornare alla Juve questa volta per restarci nonostante non sia da escludere a priori l’ipotesi di una nuova ripartenza.

