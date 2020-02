Calciomercato, Castrovilli alla Juve: affare da 30 milioni di euro?

Calciomercato Juventus, Castrovilli nome caldissimo: primi contatti con la Fiorentina per il giovane centrocampista ex Cremonese

Sebbene da poco sia terminata la finestra invernale di calciomercato, i dirigenti delle grandi squadre sono già al lavoro in vista della prossima campagna acquisti. La Juventus, in questo senso, sembra essere una delle società più attive. Fabio Paratici sta cominciando a sondare il terreno, in vista di una sessione estiva che potrebbe regalare a Maurizio Sarri innesti di qualità e dal futuro assicurato. Il nome di Castrovilli nelle ultime ore sembra essere accostato con forza alla Vecchia Signora. Il giovane centrocampista ex Cremonese è stato autore fin qui di un campionato assolutamente al di sopra delle aspettative, ragion per cui la Juve sta provando ad imbastire una trattativa.

Calciomercato Juventus, primi colloqui per Castrovilli: lo scenario

Polemiche, ma non solo. L’asse Fiorentina-Juventus potrebbe clamorosamente infiammarsi in vista della prossima estate. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, infatti, la Vecchia Signora, durante i primi sondaggi, avrebbe formalizzato una prima offerta pari a circa 30 milioni di euro. Ovviamente rispedita al mittente dal club di Commisso, che non è intenzionato a provarsi di uno dei talenti più cristallini della rosa. La sensazione è che il giocatore possa rimanere sotto l’ombra della Fiesole almeno per un’altra stagione. Difficile che i Viola si privino in un sol colpo di Castrovilli e di Chiesa, se, come sembra, per quest’ultimo le avances dell’Inter si stanno facendo sempre più insistenti. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

