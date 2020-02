Commisso, parziale dietrofront: «Non ce l’ho con la Juve, cerco rispetto»

Rocco Commisso questa mattina ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport in cui torna ancora su Juventus-Fiorentina di domenica.

«Nedved? Contro la Juventus abbiamo fatto una bella partita e dopo non ha avuto il coraggio di darmi la mano. E che siamo niente noi? – aveva detto domenica – La Juve ha 350 milioni di ingaggio, non ha bisogno dei favori arbitrali». Rocco Commisso dopo il 90′ si è presentato come noto a reti unificate denunciando torti arbitrali e lanciando accuse pesantissime. L’ad bianconero gli ha risposto a tono, così come anche il designatore arbitrale Nicchi.

Commisso, ennesima intervista

Rocco Commisso però non si ferma. Questa mattina, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’altra intervista. E qui fa un mezzo passo indietro sulla Juventus. «La mia esternazione non era rivolta solo alla Juventus – ha detto -. L’ho fatto per il calcio italiano, che poi è quello che viene esportato nel mondo. La mia non è stata una richiesta di favori per la mia squadra, quanto una maggiore uguaglianza nel metro di giudizio».

Le parole rivolte ad Agnelli

Commisso poi analizza la situazione dei rapporti con la proprietà della Juventus. «Quando la Juventus è venuta al Franchi, per la gara di campionato è stato un “signorone”. Stesso discorso per Andrea Agnelli o anche John Elkann, col quale ho scambiato delle battute a New York. Con Nedved io non devo parlarci. Pentito? Assolutamente no. Io sono uno battagliero, la mia forza, da sempre, è stata proprio quella di non tirarsi indietro di fronte a niente».

