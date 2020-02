Calciomercato Juventus, ecco cosa ha detto il procuratore di Jorginho

Il calciomercato Juventus in ottica futura si arricchisce di un altro nome importante, un giocatore per il quale probabilmente mister Sarri farebbe carte false pur di averlo.

Stiamo parlando di Jorginho, italo-brasiliano che vedremo sicuramente all’Europeo con la maglia azzurra, giocatore che è cresciuto tantissimo proprio sotto la guida dell’attuale allenatore della Juventus, quando guidava il Napoli. Elemento chiave per il suo gioco, l’aveva chiesto e ottenuto durante la sua esperienza inglese. E anche Lampard ne apprezza le qualità, visto che con i Blues è praticamente un titolare fisso.

Calciomercato Juventus: un sogno non impossibile

Che ci sia la possibilità di rivedere però il giocatore nel nostro campionato, e magari con la maglia della Juventus, lo sottolinea anche il procuratore del giocatore Joao Santos. Che interrogato da Tmw riguardo il ritorno di Jorginho in serie A ha detto: «Perché no? Sono certo che arriverà qualche proposta importante, che ovviamente valuteremmo insieme al Chelsea». Un segnale importante: chi vorrà usufruire delle prestazioni del regista deve farsi avanti nei prossimi mesi. Questo non vuol dire però che il Chelsea sia intenzionato a cederlo.

