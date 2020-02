Pogba alla Juventus, l’affare è in dirittura d’arrivo? Paratici vuole riportare il francese a Torino nel calciomercato di giugno: lo United cede.

Pogba è ormai da tempo fuori dal progetto del Manchester United. Il francese vorrebbe infatti tornare alla Juventus ormai da parecchio tempo e sembra che finalmente giugno potrebbe essere la volta buona, ma le vie del calciomercato, si sa, sono finite.

Il ragazzo classe 1993, che attualmente è ancora out per infortunio, secondo quanto riporta il Daily Mirror, è conteso dai bianconeri e dal Real Madrid, i quali in estate si daranno battaglia per accaparrarsi uno dei migliori centrocampisti al mondo che, ultimamente, complice qualche acciacco fisico di troppo, si è un po’ perso alla corte di Solskjaer. Sul suo talento, però, nessuno ha mai avuto nulla da ridire.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, ecco cosa ha detto il procuratore di Jorginho

Pogba alla Juventus, Calciomercato: il Manchester United lo lascia andare

Pogba alla Juventus, il Manchester United sembra essersi ormai arreso all’idea di perdere il ragazzo campione del mondo con la sua Francia in estate: proprio per questo motivo, però, cercherà di vendere il suo cartellino al prezzo più alto possibile.

Per questo motivo i Red Devils sperano in una vera e propria asta tra la Vecchia Signora ed i Blancos nella speranza di poterne ricavare almeno 80 milioni di euro. Cifra fuori mercato per il valore del ragazzo? Forse, soprattutto se si considera il suo apporto alla sua attuale squadra negli ultimi tempi, che è sostanzialmente pari a zero.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Bonucci: “Ecco perché sono migliorato come uomo”

Forti della sua età e del suo potenzialmente enorme talento, però, Juventus e Real Madrid dovranno svenarsi per arrivare a lui. Paratici allo stesso tempo, però, dovrà cercare di cedere qualche elemento, con Khedira che è al momento il primo della lista.

Non è da escludere, tuttavia, che non parta nessuno là in mezzo al campo: l’addio di metà stagione di Emre Can non ha infatti coinciso con alcun ingresso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK