Il prossimo impegno di campionato che attende la Juventus di Maurizio Sarri sarà sabato sera, quando al Bentegodi affronterà il Verona. Una trasferta che non si preannuncia affatto semplice per i bianconeri, che devono vincere per rimanere davanti alle rivali per lo scudetto.

L’allenatore è alle prese con qualche dubbio di formazione, nonostante qualche infortunio di troppo lo privi di alcune alternative. Adesso siamo arrivati ad una fase clou della stagione, nella quale lo stesso allenatore dovrà essere bravissimo nel gestire le energie dei suoi impegni, visto che all’orizzonte ci sono gli impegni di Coppa Italia e sopratutto di Champions League. Ma tornando a Verona-Juventus, chi saranno i titolari in questa sfida?