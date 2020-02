Auguri a sua Maestà il Re! Cristiano Ronaldo compie 35 anni

Cristiano Ronaldo compie 35 anni, ma biologicamente ne dimostra almeno sette in meno. Festeggerà con i compagni dopo la seduta e poi con l’amata Georgina.

La data di nascita dice 35. I parametri fisiologici 28, massimo 29. Cristiano Ronaldo se ne sente ancora di meno e vive con grande serenità il suo compleanno. Lo ha spiegato più di una volta, lo ha fatto in ogni intervista recente che ha rilasciato. Allora oggi 5 febbraio è un giorno speciale, c’è da fare gli auguri al Re.

Cristiano Ronaldo e le sue qualità

In un pezzo in edicola questa mattina, Tuttosport parla a 360 gradi del campione portoghese e di come la sua vita sia da sportivo puro. Cristiano Ronaldo si è trasformato nel corso degli anni e non può avere le stesse caratteristiche di dieci anni fa, ma in termini di velocità di punta, per esempio, è addirittura migliorato. I 40 anni restano un obiettivo, ma oggi quando spegnerà le candeline penserà al campionato e alla Champions League, i suoi traguardi questa stagione, l’orizzonte agonistico che scruta ogni giorno,

Numeri incredibili per il Re

Sarà anche un compleanno social per il Re. Lo ha annunciato egli stesso su Instagram dove è il più seguito del mondo. «Per il mio 35esimo compleanno ho un regalo speciale per voi. Seguitemi e state sintonizzati». I suoi numeri sul web sono pazzeschi tanto da non avere rivali. Anche quelli della sua compagna, Georgina Rodriguez, sono in crescita e c’è chi giura che domani sera sarà con lei all’Ariston. Ad ogni modo, oggi a margine dell’allenamento, CR7 riceverà gli auguri dai compagni. Non mancherà qualche sorpresa. In serata, invece, massima tranquillità con la sua dolce metà e i 4 figli.